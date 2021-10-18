Самый долгий в мире локдаун заканчивается в Австралии

Самый длительный в мире локдаун отменяют в Мельбурне – втором по величине городе Австралии. Здесь живёт..

Самый длительный в мире локдаун отменяют в Мельбурне – втором по величине городе Австралии. Здесь живёт пять миллионов человек. Люди снова смогут выходить из дома в любое время, а ночью перестанет действовать комендантский час.

Карантинные ограничения решили ослабить после того, как в штате Виктория 70% взрослого населения привилось двумя дозами вакцины от COVID-19.

[Дэниел Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:

«Мы выполняем обещание. Мы говорили: если люди вакцинируются, то мы отменим локдаун. А если вакцинированных появится рекордно много и за короткий срок, то мы снимем больше ограничений».

С начала пандемии в Мельбурне локдаун вводили шесть раз. В общей сложности изоляция продолжалась 263 дня. Это почти девять месяцев. Самый длительный период в мире. На втором месте Буэнос-Айрес, где локдаун продолжался 234 дня.

В Мельбурне снова откроются отели, но полностью заполнять их гостями пока нельзя. В конце октября разрешат работать небольшим магазинам. Но только в том случае, если к этому времени полностью вакцинируется 80% жителей Виктории.

Ранее режим изоляции, который длился 100 дней, отменили в соседнем штате Новый Южный Уэльс. Там полностью вакцинировались 80% жителей.

Австралия также возобновляет транспортное сообщение с Новой Зеландией. Кроме того, власти страны ведут переговоры об открытии границ с Сингапуром.

В Австралии в общей сложности выявили 145 тысяч заражённых коронавирусом. Умерли полторы тысячи человек.

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