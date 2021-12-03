101-летний экс-охранник концлагеря дал показания на суде

Этому подсудимому 101 год. 80 лет назад он служил охранником в нацистском концлагере «Заксенхаузен» в Германии...

Этому подсудимому 101 год. 80 лет назад он служил охранником в нацистском концлагере «Заксенхаузен» в Германии. Сейчас даёт первые показания на судебном процессе, который начался в октябре в земле Бранденбург.

Полное имя мужчины не разглашают. Известно, что его зовут Йозеф. Подсудимого обвиняют в сознательном и добровольном пособничестве убийству трёх с половиной тысяч заключённых. Они погибли в период с 42-го по 45-й годы.

На заседании мужчина отверг все обвинения. Он заявляет, что не служил охранником в «Заксенхаузене». На вопрос судьи, надевал ли он нацистскую форму, мужчина ответил отрицательно.

[Ирис ле Клайре, пресс-секретарь суда]:

«Это противоречит сведениям в заявлении о назначении пенсии от 1985 года. Оно было здесь на рассмотрении суда. В заявлении, подписанном обвиняемым, указано, что он состоял на военной службе в период с 1940 по 1945 годы».

Обвиняемый объяснил суду, что подписывал уже заполненный бланк и тщательно не проверил информацию.

[Томас Вальтер, адвокат истцов]:

«Истцы просто в ужасе. Они разочарованы и расстроены, поскольку ожидали шага в верном направлении. Они надеялись, что он хоть немного сожалеет о том, что произошло с узниками в концлагерях».

По мнению адвоката истцов, обвиняемый вряд ли избежит приговора. Просто теперь экспертам придётся представить более детальные доказательства.

Слушания по делу продлятся до января. Хотя подсудимому больше 100 лет, врачи считают его достаточно здоровым, чтобы присутствовать на заседаниях.

Концлагерь «Заксенхаузен» был создан в 36-м году. Там были место для публичной казни, здание для массовых убийств, газовая камера и больничный барак, где проводили медицинские эксперименты над людьми. В его застенках было убито 100 тысяч человек. Там также готовили охранников для других концлагерей.

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