Сирийскому полковнику дали пожизненный срок в немецкой тюрьме

Немецкий суд приговорил бывшего сотрудника разведывательной службы Сирии к пожизненному заключению. Полковника по имени Анвар признали виновным в убийствах, изнасилованиях и преступлениях против человечности.

Суд в городе Кобленц земли Рейнланд-Пфальц первым в мире связал подобные обвинения с сирийским государством.

Обвинения касаются раннего этапа гражданской войны в Сирии. Прокуратура возложила на Анвара ответственность за 58 случаев убийств, изнасилований и пыток, которые были совершены в тюрьме главной разведывательной службы в Дамаске. В то время её курировал Анвар. Сам он все обвинения отрицает.

У здания суда собрались сирийцы, которые бежали из страны от гражданской войны. Ясмен потеряла в конфликте пятерых братьев.

[Ясмен Алмашан, беженка из Сирии]:

«Правосудие свершится, когда мы узнаем, что цель, ради которой они протестовали, была достигнута, и когда Сирия станет демократичной и справедливой».

Процесс проходил по принципу универсальной юрисдикции, когда к ответственности за преступления, совершённые в другой стране, привлекли иностранца.

В прошлом году другого бывшего сотрудника разведывательной службы Сирии по имени Эйяд приговорили в Германии к четырём с половиной годам тюрьмы за применение пыток к гражданским.

Это было первое в мире уголовное дело, возбуждённое по факту пыток со стороны государства во время гражданской войны в Сирии. Правительство Асада отрицает, что применяет насилие к заключённым.

На следующей неделе во Франкфурте предстанет перед судом сирийский врач, подозреваемый в пытках заключённых в военном госпитале в Хомсе.

Немецкая прокуратура также обвиняет его в убийстве заключённого с помощью смертельной инъекции.

К слову, попытки создать международный трибунал по Сирии не увенчались успехом.

Короткая ссылка на эту страницу: