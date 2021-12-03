Правозащитники призвали снова расследовать военные преступления в Йемене

Военные преступления в Йемене призывают расследовать, а виновных наказывать. Ведущие правозащитные организации мира обратились к Совету..

Военные преступления в Йемене призывают расследовать, а виновных наказывать. Ведущие правозащитные организации мира обратились к Совету Безопасности ООН с требованием создать новую группу независимых экспертов для сбора и сохранения доказательств. Они будут нужны для будущих судебных расследований.

В октябре СБ ООН прекратил расследование военных преступлений в стране. За это выступили Бахрейн, Россия и другие страны-члены.

Теперь же около 60 организаций, включая Human Rights Watch и Amnesty International, в совместном заявлении снова призвали начать сбор данных.

[Аньес Калламар, глава Amnesty International]:

«Слишком долго стороны конфликта в Йемене, включая Саудовскую Аравию и силы хуситов, совершали безнаказанные преступления. И конца-края этой войне не видно».

Более 100 тысяч человек были убиты и четыре миллиона бежали из своих домов в результате войны. Одну сторону конфликта поддерживает Саудовская Аравия, другую – Иран.

[Аньес Калламар, глава Amnesty International]:

«Йеменцы перенесли годы ужасных страданий, которые зафиксировали и ООН, и Amnesty, и другие. Но их лишили механизма ООН, который бы документировал или расследовал эти нарушения».

В 2014 году повстанцы-хуситы свергли правительство Йемена, признанное на международном уровне. А в 2015-м в конфликт вмешалась коалиция под руководством саудовских властей.

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