Попытка переворота в Гвинее-Бисау: президент выжил и обвиняет наркокартели

Попытка государственного переворота в Гвинее-Бисау на западе Африки закончилась неудачно. Президент предстал перед журналистами, подтвердив, что..

Попытка государственного переворота в Гвинее-Бисау на западе Африки закончилась неудачно. Президент предстал перед журналистами, подтвердив, что выжил, но многие офицеры сил безопасности погибли, отражая атаку. По словам Умару Сисоку Эмбало, нападение может быть связано с наркотрафиком.

Ранее во вторник у правительственных зданий началась стрельба. В тот момент Эмбало участвовал в заседании Кабинета министров.

Несколько часов прояснить ситуацию не удавалось. Затем ближе к вечеру Эмбало сказал, что нападавшие пытались попасть в правительственный корпус сразу после встречи. Но атаку отразили.

[Умару Сисоку Эмбало, президент Гвинеи-Бисау]:

«Это была не только попытка переворота, но и покушение на убийство президента республики и всего моего кабинета. Но они не смогли попасть внутрь. Мы были на заседании, и они организовали всё, чтобы туда проникнуть».

Он добавил, что нападение было хорошо подготовлено и организовано, и что оно может быть связано с контрабандой наркотиков. Однако как именно, не уточнил.

Гвинея-Бисау – бывшая португальская колония и одна из беднейших стран Африки. ООН считает, что она превратилась в главный перевалочный пункт для переправки латиноамериканского кокаина в Европу. Правительства США и ЕС уже давно подозревают, что некоторые высокопоставленные военные замешаны в контрабанде.

При этом Эмбало пользуется большой поддержкой армии. Он считает, что военные в попытке госпереворота замешаны не были.

Напомним, недавно военный переворот произошёл в Буркина-Фасо – ещё одной стране региона. Там военные сместили с поста президента и аннулировали конституцию.

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