Попытка переворота в Гвинее-Бисау: президент выжил и обвиняет наркокартели

Попытка государственного переворота в Гвинее-Бисау на западе Африки закончилась неудачно. Президент предстал перед журналистами, подтвердив, что..
Дата загрузки: 2022-02-02
Ранее во вторник у правительственных зданий началась стрельба. В тот момент Эмбало участвовал в заседании Кабинета министров.
Несколько часов прояснить ситуацию не удавалось. Затем ближе к вечеру Эмбало сказал, что нападавшие пытались попасть в правительственный корпус сразу после встречи. Но атаку отразили.
[Умару Сисоку Эмбало, президент Гвинеи-Бисау]:
«Это была не только попытка переворота, но и покушение на убийство президента республики и всего моего кабинета. Но они не смогли попасть внутрь. Мы были на заседании, и они организовали всё, чтобы туда проникнуть».
Он добавил, что нападение было хорошо подготовлено и организовано, и что оно может быть связано с контрабандой наркотиков. Однако как именно, не уточнил.
Гвинея-Бисау – бывшая португальская колония и одна из беднейших стран Африки. ООН считает, что она превратилась в главный перевалочный пункт для переправки латиноамериканского кокаина в Европу. Правительства США и ЕС уже давно подозревают, что некоторые высокопоставленные военные замешаны в контрабанде.
При этом Эмбало пользуется большой поддержкой армии. Он считает, что военные в попытке госпереворота замешаны не были.
Напомним, недавно военный переворот произошёл в Буркина-Фасо – ещё одной стране региона. Там военные сместили с поста президента и аннулировали конституцию.
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