Немецкие отели массово теряют постояльцев

[Волкер Нойрот, владелец курорта]:

«Я вынужден это сказать: если будет ещё один локдаун, мы умрём с голоду».

Владельцы отелей в немецкой Баварии негодуют из-за новых карантинных правил в преддверии Рождества. Ситуацию называют катастрофической.

[Волкер Нойрот, владелец курорта]:

«На прошлой неделе 40% наших бронирований было отменено, а теперь отменили 65-70 бронирований на Рождество. Это очень много. До этого мы были почти полностью забронированы».

Согласно новым правилам, отели в нескольких немецких землях могут принимать только вакцинированных постояльцев. Кое-где гости также должны предварительно сделать тест на COVID. Исключение сделали только для переболевших коронавирусом.

[Даниэль Шиммер, менеджер отеля]:

«Ситуация катастрофическая. Мы не можем применять правила, все клиенты отменяют бронирования. Мы решили, что в воскресенье закроемся».

Владельцы отелей говорят, что ещё несколько дней назад считали, что предстоящий праздничный сезон будет очень успешным.

[Даниэль Шиммер, менеджер отеля]:

«Мы были полностью забронированы на Рождество и Новый год. Мы думали, что новый год будет удачным. Но из-за паники, которую власти распространили на людей, всё усложнилось».

В Германии полностью вакцинировано 67% населения. Это самый низкий показатель среди стран Западной Европы. При этом число новых заражений бьёт антирекорды. Так, в среду оно превысило 52 тысячи человек.

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