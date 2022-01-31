Тысячи протестующих в Чехии выступили против коронавирусных ограничений правительства. В центре Праги собралось около 3000 человек...

«Хуже, чем при коммунизме»: в ЕС протестуют против вакцинации

[протестующий]:

«Нужно пробудить страну, поскольку сейчас здесь намного хуже, чем при коммунизме. После того как утвердили коронавирусный закон, они делают с нами всё, что захотят».

Тысячи протестующих в Чехии выступили против коронавирусных ограничений правительства. В центре Праги собралось около 3000 человек. Они призывают вернуть им свободу и верховенство закона.

Сейчас в Чехии нужно показывать сертификат вакцинации либо негативный тест при входе в рестораны, ночные клубы и другие заведения.

Но закон, который сделает вакцинацию обязательной для определённых профессий, а также для всех старше 60 лет, пока не приняли.

А это столица ЕС – город Брюссель, где находятся штаб-квартиры главных руководящих органов Евросоюза.

Здесь почти две тысячи человек вышли под лозунгами «Вместе за свободу» и «Нет обязательной вакцинации». Они прошли от центра к знаменитой скульптуре «Атомиум» на окраине.

[протестующий]:

«Я пришёл сюда, поскольку не хочу, чтобы правительство меня контролировало. Я не хочу делать прививку. И это моё право её не делать».

На прошлой неделе протесты в Брюсселе были масштабнее. Сюда приехало около 50 тысяч человек, и не только со всей Бельгии, но также из соседних Франции, Германии и Нидерландов.

Около 4000 человек в эти выходные протестовали и в немецком Нюренберге. Несколько дней назад в парламенте страны проходили ожесточённые дебаты по поводу того, делать ли вакцинацию в стране обязательной для всех старше 18 лет. Такую меру поддерживает недавно избранный канцлер Олаф Шольц. Однако его коалиционное правительство в мнениях разделилось.

А в Вене на протест вышло около 10 тысяч человек. С 1 февраля в стране вступает в силу правило обязательной вакцинации для всех взрослых граждан. Это будет первый подобный закон среди стран ЕС. Его ещё должны утвердить верхняя палата парламента и президент. Ожидается, что это будет лишь формальность.

Короткая ссылка на эту страницу: