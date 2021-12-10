Отстоять долгие часы в очереди или дать взятку чиновнику, чтобы оформить нужные документы. Перед таким выбором..

Хаос и коррупция: у ливанцев всё чаще требуют взятки

Отстоять долгие часы в очереди или дать взятку чиновнику, чтобы оформить нужные документы. Перед таким выбором теперь встали почти все жители Ливана.

Это регистрационный центр в пригороде Бейрута. Люди пытаются поставить на учёт машины.

[Рой Мгамес, житель Бейрута]:

«Либо приходишь и ждёшь, как все, и тебе говорят прийти на следующей неделе, либо ускоряешь процедуру».

Амине приезжает сюда уже не в первый раз. Дело затягивается.

[Амине Джемайель, житель Бейрута]:

«Я нанял посредника, чтобы он всё оформил».

Политический, социальный и финансовый кризис начался в Ливане в 2019 году. После этого коррупция и бюрократия в госучреждениях стали усиливаться.

До кризиса большинство госслужащих получали по 1000 долларов в месяц и больше. Теперь, когда ливанский фунт потерял 90% своей стоимости, их зарплаты стали меньше в десять раз.

Люди говорят, что чиновники намеренно затягивают оформление важных документов, чтобы получить взятку. При этом некоторые госслужащие в начале ноября объявили бессрочную забастовку. Они требуют повысить заработную плату. А кто-то просто не может ездить на работу, поскольку на бензин уходит половина месячного дохода.

Власти Ливана обещали исправить ситуацию, но пока всё по-прежнему.

В Управлении транспортными средствами считают, что уже через месяц учреждение просто закроется. Подобная ситуация – и в других госорганах.

Исследования показывают, что из-за кризиса 80% населения Ливана оказалось за чертой бедности. Многие теперь хотят уехать из страны, поскольку даже на еду заработать удаётся с трудом.

Сейчас страна ожидает очередного транша со стороны Международного валютного фонда. В обмен власти обещают урезания.

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