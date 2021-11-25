Как Китай нарушает права рабочих на своей будущей фабрике в Сербии

Это первая в Европе фабрика покрышек, которую профинансировал Китай. Но она привлекла внимание не по этой..

[Нгуен Ванчи, вьетнамский рабочий]:

«У нас много проблем. Нет электричества, нет воды и нет зарплаты».

Это первая в Европе фабрика покрышек, которую профинансировал Китай. Но она привлекла внимание не по этой причине. Сейчас все обеспокоены положением вьетнамских мигрантов, которые строят завод. Активисты говорят, что они живут в неотапливаемых бараках, голодают и не получают зарплаты.

Рабочие спят без матрасов. Они также говорят, что у некоторых начались симптомы, напоминающие COVID. Однако никакой медицинской помощи им не предоставляют.

Около ста человек начали забастовку. За это некоторых уволили.

[Мисо Зиванов, активист]:

«Мы видим нарушение прав человека. Вьетнамские рабочие живут в ужасных условиях. Китайские работодатели отобрали у них паспорта и идентификационные документы. Они тут с мая, но зарплату им выплатили только один раз».

Здесь работает около 500 человек. Предприятие должно стать свидетельством налаживания «стратегического партнёрства» между Сербией и Китаем. Закрывать его власти не планируют.

[Александр Вучич, президент Сербии]:

«Мы постараемся помочь вьетнамским рабочим и всем остальным. Но мы не будем разгонять инвесторов, потому что привести их в нашу страну крайне тяжело».

Впрочем, критике завод подвергается не только со стороны правозащитников. Экологи также говорят, что региону грозит загрязнение, поскольку производство покрышек чрезвычайно вредное.

Сама китайская компания говорит, что ответственность за рабочих не несёт, и что вся вина лежит на подрядчиках и агентствах по трудоустройству во Вьетнаме.

Сербия – ключевая страна для китайских инвестиций в Европе. Компании из КНР часто подвергаются критике за нарушение экологических и трудовых стандартов.

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