Алеку Болдуину говорили, что револьвер не заряжен

Жители американского Санта-Фе в ужасе комментируют трагический случай, который произошёл на съёмках фильма «Раст». Они говорят,..

[Линда Феман, жительница Санта-Фе]:

«Это погрузило наш город в негатив. Люди об этом думают. Они говорят: «О боже, ты слышал, что случилось в Санта-Фе?»»

Жители американского Санта-Фе в ужасе комментируют трагический случай, который произошёл на съёмках фильма «Раст». Они говорят, что это оставит пятно на городе.

На прошлой неделе во время съёмок актёр Алек Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера и убил оператора Галину Хатчинс. Она получила смертельное ранение в грудь. Стоявший за ней режиссёр Джоэл Соуза был ранен в плечо.

Как сообщили в полиции, помощник режиссёра выдал Болдуину один из трёх реквизитных револьверов. Он сказал актёру, что он не заряжен и не опасен. Но в нём оказались боевые патроны.

В полиции говорят, что помощник режиссёра тоже не знал, что пистолет заряжен.

63-летнего актёра уже допросили. Его испачканную кровью одежду и оружие изъяли как улики, однако обвинений пока никому не выдвинули.

Сам Болдуин написал в Твиттере: «Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унёсшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей потрясающей коллеги. Я всецело сотрудничаю с полицией, чтобы выяснить, как смогла произойти эта трагедия».

[Джеки Купер, жительница Санта-Фе]:

«Это трагедия. Я не знаю деталей, но, очевидно, что это ужасающая ситуация для всей съёмочной команды, включая и Алека Болдуина, который продюсирует фильм». [Тереза Гутьерреш, жительница Санта-Фе]:

«Меня беспокоит одно: как настоящий заряженный пистолет попал в реквизит для съёмок фильма? Не знаю, это холостой заряд так выстрелил или кто-то случайно положил туда настоящий пистолет. Но это ужасно для всех».

Галине Хатчинс было 42 года. Она выросла в семье военного за Полярным кругом. Училась в Киеве на журналиста. Потом снимала документальные фильмы в Великобритании. В итоге получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру.

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