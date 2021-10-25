Алеку Болдуину говорили, что револьвер не заряжен
Жители американского Санта-Фе в ужасе комментируют трагический случай, который произошёл на съёмках фильма «Раст». Они говорят,..
Дата загрузки: 2021-10-25
[Линда Феман, жительница Санта-Фе]:
«Это погрузило наш город в негатив. Люди об этом думают. Они говорят: «О боже, ты слышал, что случилось в Санта-Фе?»»
На прошлой неделе во время съёмок актёр Алек Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера и убил оператора Галину Хатчинс. Она получила смертельное ранение в грудь. Стоявший за ней режиссёр Джоэл Соуза был ранен в плечо.
Как сообщили в полиции, помощник режиссёра выдал Болдуину один из трёх реквизитных револьверов. Он сказал актёру, что он не заряжен и не опасен. Но в нём оказались боевые патроны.
В полиции говорят, что помощник режиссёра тоже не знал, что пистолет заряжен.
63-летнего актёра уже допросили. Его испачканную кровью одежду и оружие изъяли как улики, однако обвинений пока никому не выдвинули.
Сам Болдуин написал в Твиттере: «Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унёсшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей потрясающей коллеги. Я всецело сотрудничаю с полицией, чтобы выяснить, как смогла произойти эта трагедия».
[Джеки Купер, жительница Санта-Фе]:
«Это трагедия. Я не знаю деталей, но, очевидно, что это ужасающая ситуация для всей съёмочной команды, включая и Алека Болдуина, который продюсирует фильм».
[Тереза Гутьерреш, жительница Санта-Фе]:
«Меня беспокоит одно: как настоящий заряженный пистолет попал в реквизит для съёмок фильма? Не знаю, это холостой заряд так выстрелил или кто-то случайно положил туда настоящий пистолет. Но это ужасно для всех».
Галине Хатчинс было 42 года. Она выросла в семье военного за Полярным кругом. Училась в Киеве на журналиста. Потом снимала документальные фильмы в Великобритании. В итоге получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру.
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