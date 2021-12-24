fb pixel
Телеканал NTD

Музыка, игравшая в месте рождения Иисуса, снова зазвучит

Музыка, игравшая в месте рождения Иисуса, снова зазвучит

Воссоздать музыку, которая, возможно, звучала в месте рождения Иисуса почти 800 лет назад. Такой целью задались..

Дата загрузки: 2021-12-25

Музыка, игравшая в месте рождения Иисуса, снова зазвучит
Воссоздать музыку, которая, возможно, звучала в месте рождения Иисуса почти 800 лет назад. Такой целью задались немецкие исследователи. Они собираются сделать копии колоколов и органных труб, которые откопали возле церкви Рождества Христова в Вифлееме.

[отец Стефан, монах-францисканец]:
«Они были внутри базилики Рождества, а не на колокольне. На них, а также на органе исполняли музыку внутри базилики».

Зарыли их ещё в XIII веке. Тогда крестоносцы спасали святыни от наступления мусульман. Колокола и трубы обильно обмазали животным жиром, чтобы защитить от ржавчины.

Колокола и более 220 органных труб нашли в начале XX столетия.

[отец Стефан, монах-францисканец]:
«Крестоносцы надеялись, что, возможно, найдут их позже. Но они покинули страну и так и не нашли. А потом, когда францисканцы строили дом для паломников, чтобы поприветствовать паломников в Вифлееме, они случайно раскопали эти колокола и трубы для органов».

Когда исследование старинных инструментов завершат, потребуется ещё пять лет, чтобы сделать полностью функционирующие копии.

Оригиналы тоже издают чистый звук. Но не такой, как был изначально. Их планируют выставить в иерусалимском музее уже в 2024 году.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...