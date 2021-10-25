На Тайване произошло землетрясение

Кадры с Тайваня. В воскресенье здесь произошло землетрясение силой 6,5 балла. Очаг залегал в северо-восточной части..

Кадры с Тайваня. В воскресенье здесь произошло землетрясение силой 6,5 балла.

Очаг залегал в северо-восточной части острова в уезде Илань на глубине 66 километров. Подземные толчки ощущались на северном, восточном и западном Тайване. В столице Тайбэе качало здания.

Вскоре после первого точка последовал второй – силой 5,4 балла.

Сообщений о погибших не поступало. О серьёзных повреждениях инфраструктуры – тоже.

В Тайбэе закрыли метро. Однако после недолгих проверок подземка возобновила работу. Перебоев с поставкой электроэнергии нет. Администрация железных дорог проверяет пути на наличие возможных повреждений.

Землетрясения на Тайване бывают часто. Остров расположен рядом со стыком двух тектонических плит. Так, пять лет назад в результате бедствия в южной части Тайваня погибло более 100 человек. А жертвами землетрясения силой 7,3 балла в 1999 году стало более 2000 человек.

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