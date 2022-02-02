Фирма делает из выброшенных масок зарядки для телефонов

Пандемия COVID-19 создала в мире буквально цунами медицинских отходов. БОльшая часть из них – маски для..

Пандемия COVID-19 создала в мире буквально цунами медицинских отходов. БОльшая часть из них – маски для лица, сделанные из пластика.

Что делать с такими отходами, придумала одна тайваньская фирма. Miniwiz превращает использованные маски в детали для телефонных зарядок.

Компания разработала машину Trashpresso, которая сочетает в себе измельчитель, пресс и механическую руку, которая автоматически производит детали. Для этого роботы сначала измельчают отходы, потом нагревают их и превращают в своеобразное тесто из пластика.

[Артур Хуан, глава Miniwiz]:

«Мы просто подумали, что можем переработать эти отходы вместо того, чтобы их выбрасывать, что можем создать из них что-то ценное. Мы решили, что было бы неплохо превратить их в беспроводные цифровые зарядки нового поколения».

Из масок делают каркас зарядки. Затем в него добавляют другие электронные детали.

Одним из первых клиентов фирмы стал местный банк. Он обеспечил беспроводными зарядками всех своих сотрудников.

[Синди Линь, исполнительный вице-президент банка]:

«Мы собрали около 10 тысяч масок, добавили материал, который предоставила Miniwiz, и мы сделали более 40 тысяч зарядок для всех наших сотрудников. Они были счастливы получить такой подарок, поскольку каждая зарядка отличалась от остальных».

Miniwiz не планирует начинать массовое производство зарядок из масок. Но она продаёт другие товары из переработанного пластика, такие как цветочные горшки и очки.

Отходы пандемии – большая проблема. Отчёты показывают, что только в 2020 году в океаны попало около миллиарда 600 миллионов масок. На то, чтобы они полностью разложились, потребуется около 450 лет.

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