Президент Турции потребовал выслать десять западных послов

Послов десяти западных стран могут выслать из Турции. Президент Тайип Эрдоган потребовал объявить их персонами нон грата. Если это произойдёт, то станет для страны самым глубоким дипломатическим разрывом с Западом за все 19 лет пребывания Эрдогана на высоких постах.

Гнев президента вызвало совместное заявление послов США, Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Финляндии и Новой Зеландии. Дипломаты призвали освободить турецкого активиста и правозащитника Османа Кавалу. С 2017 года тот находится под арестом.

[Тайип Эродган, президент Турции]:

«Я отдал необходимый приказ министру иностранных дел и сказал, что нужно сделать: эти десять послов должны быть объявлены персонами нон грата сразу. Немедленно разберитесь с этим».

В 2013 году Кавала активно участвовал в протестах против застройки на территории парка Таксим-Гези в центре Стамбула. Экологические требования переросли в политические, кроме того, начались беспорядки. Кавалу обвинили в финансировании протестов.

В прошлом году суд его оправдал, но прокуратура сразу выдала новый ордер на арест. Теперь Кавалу подозревают к причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году.

Между тем пока не понятно, осуществит ли Эрдоган угрозу. Ни один дипломат пока не получил уведомления о высылке из страны.

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