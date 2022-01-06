Новинки CES: бритвы с подогревом и роботы, копирующие движения человека

На сцену в сопровождении робота. Так глава Hyundai предстал перед публикой на технологической выставке CES в..

На сцену в сопровождении робота. Так глава Hyundai предстал перед публикой на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.

Южнокорейский автопроизводитель позволил взглянуть на совместную с Boston Dynamics разработку. Эту фирму Hyundai приобрёл в июне прошлого года.

[Чон Ый Cон, председатель Hyundai]:

«С точки зрения технологий, объединение робототехники с метавселенной будет иметь огромное влияние. Наши решения мобильности превратятся в то, что мы называем метамобильностью».

Компания представила Модули PnD. Это одноколёсные устройства, которые можно устанавливать на будущие средства передвижения, например, для людей с инвалидностью. Их также можно использовать в офисах, чтобы двигать любую мебель.

[Тим Стивенс, главный редактор технологического веб-сайта]:

«То есть рабочее пространство вращается вокруг вас и ваших потребностей вместо того, чтобы вы ходили из одной комнаты в другую. Это очень интересная концепция».

Hyundai также показала будущие машины скорой помощи. Их можно будет соединять и создавать больницу там, где это необходимо. А ещё рассказала о метавселенной – виртуальной реальности, которая должна дополнять интернет и мобильность.

Например, роботы смогут точно повторять движения человека и обеспечивать так называемое телеприсутствие. Это когда вы видите всё, что «видит» робот, а он в точности копирует ваши движения. Прямо как фильме «Аватар».

Так, специалист, будучи в одной стране, сможет отремонтировать какой-то прибор в другой. А ещё более удивительной станет прогулка по Марсу в реальном времени.

Компания P&G показала на CES «умную» зубную щётку. Световой индикатор сигнализирует пользователю, когда он прижимает щётку слишком слабо или сильно, и когда давление идеальное.

Также фирма представила свою бритву Bugatti. Она уникальна тем, что лезвие – с подогревом.

Ещё одна интересная новинка от компании Preemadonna. Называется Nailbot. Он помогает нанести на лак любой принт в домашних условиях.

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