Полицейские прервали прогулку собаки и поросёнка

Двухлетний пёс Аполло и полугодовалый поросёнок Гризли всегда проводят время вместе. Однажды хозяйка забыла закрыть калитку, и друзья ушли со двора.

Кто-то сообщил в полицию о беспризорных животных на улице. Приехали полицейские и стали парочку ловить. Собака легко далась в руки, а поросёнок попытался сбежать. Пришлось за ним побегать. Благодаря микрочипу у пса нашли хозяйку животных Мишель Авиньи.

Женщина рассказала, что пара неразлучна: «Они вместе едят, вместе спят, вместе роют норы». «Куда бы ни пошёл Аполло, Гризли всегда идёт за ним. Кто бы мог подумать, правда? Собака и свинья. Но они лучшие друзья», – добавила она.