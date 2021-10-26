Море наступает на дома тысяч пакистанцев

Пакистанец Ашгар Али совершает водное путешествие в свой бывший дом. Его развалины по-прежнему стоят на острове..

Пакистанец Ашгар Али совершает водное путешествие в свой бывший дом. Его развалины по-прежнему стоят на острове в дельте реки Инд. Но теперь здесь ни души.

Он, как и тысячи других людей, был вынужден бежать из Кхаро-Чана 10 лет назад из-за наступления моря.

Тогда тут проживало около 12 тысяч человек. Теперь осталось 400-500.

[Ашгар Али Хатти, бывший житель Кхаро-Чана]:

«Мы жили здесь около десяти лет назад. У нашего отца был магазин, мы владели небольшим бизнесом. Но ничего не осталось из-за циклонов, из-за вторжения моря и природных бедствий».

В дельте Инда есть много островов, с которых бежали местные жители. Они очень уязвимы перед тропическими циклонами. Кроме того, на них нет источников питьевой воды, больниц и школ.

Обычно, чтобы защититься от моря, строили насыпи. Но теперь осталось слишком мало людей.

[Мемон Давуд, местный житель]:

«Морская вода течёт к нашим домам. Люди вынуждены бежать, поскольку у них нет способов остановить воду. Тут было заграждение. Но местные рабочие ушли, теперь некому делать насыпь».

По данным Всемирного банка, в последующие десятилетия из-за изменения климата более 200 миллионов человек по всему миру будут вынуждены покинуть свои дома.

Короткая ссылка на эту страницу: