Сибиряк построил веломобиль, чтобы крутить педали в любую погоду

Крутить педали даже зимой позволяет этот веломобиль жителю Томска Евгению. Инженер-конструктор построил его своими руками.

Собрал подвеску на гибких рычагах – лёгкую и дешёвую, установил велосипедные колёса и сделал незатейливый кузов.

[Евгений Лавриченко, изобретатель]:

«Обратил внимание, что нужна вентиляция, потому что общеизвестно, что стёкла запотевают. Поэтому сразу поставил вытяжную вентиляцию, и приточная ещё была. Но приточная не очень эффективной оказалась. Сейчас я просто шторкой делаю стекло. Если надо – открываю».

У веломобиля – педальный привод, но есть и электромотор. От него питаются фара, фонари и поворотники. Двигатель очень нужен и зимой. Без него трудно спасти веломобиль от заноса.

Евгений любит велоспорт, а изобретение помогает продлить велосипедный сезон на весь год. Кузов защищает от ветра, дождя и холода. Мужчина ездит на веломобиле даже в 40-градусные морозы.

[Евгений Лавриченко, изобретатель]:

«Мне без перчаток рукам холодно, но они не мёрзнут. В минус 10 градусов я езжу без перчаток. На велосипеде, если плюс 5, у вас руки будут мёрзнуть очень сильно. То есть это 15 градусов форы».

Инженер ездит на веломобиле на работу. До неё – 12 километров. На дорогу уходит от получаса до 50 минут – в зависимости от пробок. С помощью педалей Евгений разгоняет свою трёхколёсную машину до 40 километров в час. Постоянные тренировки помогают сохранить здоровье.

Это уже не первый веломобиль изобретателя. До этого собирал четырёхколёсное транспортное средство, а также – трёхколёсное, у которого спереди было одно колесо, а сзади – два.

Сейчас планирует построить усовершенствованный четырёхколёсный веломобиль с более мощным двигателем. Он сможет лучше ездить по снегу и справляться с заносами.

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