Автобусы Барселоны переведут на биометан

Сточные воды помогут сделать воздух Барселоны чище. В час пик по городу курсирует 900 автобусов, и..

Сточные воды помогут сделать воздух Барселоны чище. В час пик по городу курсирует 900 автобусов, и многие работают на дизеле. Однако скоро часть транспортных средств переведут на биометан.

Получать его будут из биогаза, а сам биогаз уже получают на станции очистки сточных вод, которая обслуживает примерно половину Барселоны.

[Маури Пок, инженер-разработчик]:

«Сначала на биометане будет работать один автобус. А в ближайшем будущем мы хотим перевести на биометан больше транспорта».

Производством биогаза люди занимаются с середины XIX века, а вот биометан не так распространён. Его получают путём очистки биогаза от диоксида углерода и других примесей. Выходит полный аналог природного газа.

Сейчас на станции биогаз хранят в специальных бункерах. Его используют для питания установок. Однако с марта биогаз будут очищать, а полученный биометан – поставлять в автобусные парки.

Только за осень на станцию поступает 190 тысяч кубометров сточных вод – это почти 80 олимпийских бассейнов.

[Ориоль Касаль, руководитель проекта]:

«В Германии есть одно небольшое демонстрационное предприятие. Наше будет похоже, но работать будет эффективнее, и расходы должны быть меньше. Мы хотим улучшить этот процесс. Когда производство идёт в более крупном масштабе, это экономически выгоднее».

Между тем специалисты говорят, что на весь парк Барселоны из 1100 автобусов биометана не хватит.

[Адриан Фернандес, представитель «Гринпис»]:

«Проблема в том, что объём газа, который можно получить из сточных вод, ограничен нашей способностью производить отходы».

Впрочем, более половины автобусов Барселоны – гибридные, то есть работают и на топливе, и на электричестве. Сейчас по городу в тестовом режиме ходит автобус с водородным двигателем. Через три года их будет почти 50. А к 2030 году половина всех автобусов оснастят электромоторами.

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