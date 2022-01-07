Пёс 13 часов согревал раненого хозяина в горах Хорватии

13 часов согревал раненого хозяина аляскинский маламут по кличке Норд. Молодой турист решил покорить вершину горного..
Дата загрузки: 2022-01-07
Мужчина и его пёс поднялись на высоту 1700 метров, а потом сорвались и прокатились вниз по склону 150 метров. Собака не пострадала, а вот турист серьёзно повредил ногу.
Норд согревал хозяина до прихода спасателей.
[Грга Бркичь, турист]:
«Они проделали грандиозную работу, и я им очень благодарен. Добрались очень быстро».
27 спасателей добирались до туриста девять часов. Операцию осложняли глубокий снег, лёд и сломанные деревья.
[Дарио, спасатель]:
«Мы работали в очень труднопроходимой местности. Полагаться пришлось только на себя».
Спасённого туриста передали медикам.
[Марио, спасатель]:
«Мы довольны. Все так себя чувствуем, потому что выполнили задачу».
Позже горноспасательная служба опубликовала в «Твиттере» фотографию туриста и его верного друга. Подпись гласит, что дружба между человеком и собакой не знает границ.
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