На Канаду обрушился снежный шторм

Снежный шторм и похолодание в Канаде вызвали перебои с электричеством и повышение цен на газ. Снегопад..

Снежный шторм и похолодание в Канаде вызвали перебои с электричеством и повышение цен на газ.

Снегопад обрушился на большую часть юго-востока страны. Местами снежный покров доходит до 60 сантиметров. В Торонто намело сугробы высотой больше 30 сантиметров. Техника не смогла быстро расчистить дороги, и автомобилисты несколько часов находились в сложных условиях. Также временно закрыли метро.

В провинции Онтарио в понедельник должны были открыться школы, но из-за снегопада каникулы продлили. В провинции Квебек начались сильные морозы. Так, в Монреале температура упала до минус 24 градусов, но из-за сильного ветра ощущалось как минус 37. В аэропортах Квебека и Онтарио отменили сотни авиарейсов.

Но не все канадцы расстроены погодными катаклизмами. В Виннипеге дети с удовольствием играют в хоккей. Каток сделали родители. Он протянулся вдоль трёх домов.

[Дуг Хеммерлинг, строитель катка]:

«У меня были помощники. Сначала он шёл вдоль двух домов, теперь – вдоль трёх. Мы немного усложнили работу почтальону. Я знаю, что он вынужден ходить по льду, но каток приносит пользу».

У катка есть особенность – помимо ворот, здесь стоят и деревья.

[юный житель Виннипега]:

«Лёд в этом году хороший. Он немного неровный, а деревья иногда немного мешают, но и помогают тоже». [юный житель Виннипега]:

«Хотя каток такой большой, но играть несложно. Только лёд неровный».

Снегопад также обрушился на американские штаты Вирджиния, Джорджия, Северная и Южная Каролина.

Короткая ссылка на эту страницу: