Ледяные скульптуры превратили Томск в сказочный город

Ледяная сказка рядом с главной новогодней ёлкой Томска. Здесь расположились 16 больших и 16 маленьких ледовых..

Ледяная сказка рядом с главной новогодней ёлкой Томска. Здесь расположились 16 больших и 16 маленьких ледовых скульптур. Их делали мастера со всех уголков России.

[Ольга Власова, жительница Томска]:

«Мастерство скульпторов растёт год от года. Я не знаю, что это такое – возможности инструмента или таланта, или желания. Но Томск украшен феерически».

Фестиваль «Хрустальный Томск» в этом году посвящён народному искусству и культуре. Свои творения представили 16 команд.

[Алексей Попов, скульптор]:

«Композиция называется «Печка самоходная». Скоморохи верхом на самоходной печке – такая весёлая, шумная композиция».

Мастера трудились целую неделю. С утра до позднего вечера, некоторые оставались и на ночь. Причём температура упала до минус 25.

[Ингрид Струэнзе, скульптор]:

«Я приехала с Краснодарского края. На данный момент у нас там было плюс 19-20. Поэтому у меня примёрзли не только руки, но и голова, и мысли. Поэтому я не могла ни шевелиться, ни думать, ни работать».

Для скульпторов подготовили 376 ледяных кубов общей массой 156 тонн. Каждая команда получила по восемь с половиной блоков.

[Екатерина Фёдорова, скульптор]:

«Если это многоблочка, даётся на четыре человека восемь кубов или шесть кубов льда. А тут на двоих. Сложность в том, что мы вдвоём. Это две девочки, которые должны осилить почти восемь, ну я не знаю – один куб весит почти две тонны».

Первое место заняла команда из Якутии с композицией «Небесная кобылица».

[Роман Шадрин, скульптор]:

«Очень благоприятная погода. Лёд очень чистый, хорошо режется, мягкий. Инструменты ни разу не затупились, что радует».

На втором месте две скульптуры – «Печка самоходная» якутских мастеров и «Полёт шмеля» команды из Хабаровска. Третье место заняли скульпторы из Томска и якутские мастера.

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