Бункеры и шрамы войны: остров на передовой между Тайванем и Китаем

Чжэн Ин Вэнь показывает, откуда когда-то стрелял по китайским рыболовецким трейлерам, которые подходили слишком близко. Это..

[Чжэн Ин Вэнь, тайваньский ветеран]:

«Ночью можно было слышать звук моторов, всё громче и громче. Затем наши пушки там в долине, мимо которых мы только что проходили, начинали стрелять сигнальными ракетами. И мы видели: «Ого, к нам подошло уже много кораблей»».

Чжэн Ин Вэнь показывает, откуда когда-то стрелял по китайским рыболовецким трейлерам, которые подходили слишком близко. Это остров архипелага Цзиньмэнь, который находится под управлением Тайваня. До побережья Китая всего около трёх километров.

В 1958 году во время Холодной войны этот остров между Тайванем и Китаем был последним местом крупных сражений между соседями.

Это было давно. Но здесь тема войны не уходит в прошлое. Пекин считает Тайвань и все его территории своей мятежной провинцией. Здесь постоянно живут под страхом вторжения.

Недавно ситуация снова начала накаляться. Китайские истребители, начиная с 1 октября, четыре дня массово вторгались в тайваньское воздушное пространство. Многих это всполошило, включая западных союзников Тайбэя.

[Чанг Вань Хэ, тайваньский ветеран]:

«Думаю, мир – это самое главное. Если есть мир, то в выигрыше все. Но если начинается война, то все проигрывают».

Цзиньмэнь и острова Мацзу управляются правительством Тайваня с тех пор, как в 1949 году силы Китайской Республики потерпели поражение в войне с коммунистами.

Однако постоянные ракетные обстрелы здесь прекратились только в 1978 году, когда Вашингтон формально признал Пекин официальным представителем Китая. И хотя в то время ракеты в основном содержали пропагандистские материалы, они часто попадали в дома местных жителей.

[Джессика Чэнь, местная жительница]:

«Если есть какие-то проблемы, то нужно сесть и их обсудить. Не стоит провоцировать войну».

Впрочем, здесь пока никаких военных действий не ожидают. Ограничений на посещение туристами острова нет. Военный контингент тоже небольшой. Даже в случае вторжения Китай, скорее всего, начнёт с военных целей на самом Тайване. Но с другой стороны этот остров могут взять измором. Питьевая вода сюда поступает с территории материкового Китая.

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