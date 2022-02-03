Снежный катаклизм: центр США засыпает снегом

Центр США продолжает засыпать снегом. Предупреждения о снежных бурях действуют на обширных территориях: от Техаса и..

Центр США продолжает засыпать снегом. Предупреждения о снежных бурях действуют на обширных территориях: от Техаса и Колорадо через Средний Запад до Нью-Йорка на севере.

Как сообщает Национальная метеорологическая служба, непогода продлится ещё несколько дней. Она принесла снегопады, ледяной дождь, сильные ветры, а также оборвала линии электропередачи, из-за чего миллионы людей остались без света. В целом снежный катаклизм затронул более 100 миллионов американцев.

Отменено около 2400 авиарейсов. Только в двух главных аэропортах Чикаго – более 400. Прогнозируется, что в северных районах в целом выпадет до 30 сантиметров снега. Южнее в основном продолжает идти мокрый снег и ледяной дождь.

В регионе закрылись десятки школ. Впрочем, для кого-то это бедствие оказалось в радость. Это чикагский парк.

[Джосая Перес, житель Чикаго]:

«Я пытался поехать супербыстро, чтобы выше подлететь. Пытался попасть на большие горки, чтобы очень высоко подпрыгнуть. Кажется, как будто мы летаем среди пушистых облаков. Когда мороз и катишься с горки очень быстро, то снег летит прямо в лицо». [Джули Перона, жительница Чикаго]:

«Прекрасно, когда можно выйти на улицу, воспользоваться такой погодой, чтобы дети поиграли. Из-за COVID они долго сидели взаперти, то ходили в школу, то не ходили. Хорошо, что они могут побыть среди людей и при этом могут соблюдать дистанцию».

Также из Арктики в США пришёл холодный фронт. Ожидается, что в некоторых районах температура опустится на 15 градусов ниже среднестатистической.

Снежная непогода ранее обрушилась на северо-восток США. В некоторых районах выпало до 60 сантиметров снега. Отменили тысячи авиарейсов.

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