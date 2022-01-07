Фотография снежного барса озадачила пользователей соцсетей

Фотограф дикой природы Саурабх Десаи отправился в путешествие в Гималаи. Он хотел найти «серого призрака» – так местные жители называют снежного барса.

Он искал его три года, и наконец нашёл. «На фотографии виден снежный барс, пытающийся слезть со скалы. Но, заметив нас, он решил подождать, пока стемнеет, и остался на краю», – вспоминает фотограф.

Снимок сделан в горах на высоте больше 5000 метров при температуре минус 30 градусов. Кислорода там был вполовину меньше, чем нормальный уровень.

Фотография озадачила пользователей соцсетей. Они с трудом обнаружили искусно замаскировавшегося барса среди скал. Один из пользователей прокомментировал: «Честно говоря, не вижу никакого снежного леопарда… Жуткая природа, просто потрясает».