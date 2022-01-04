Омикрон создал очереди у греческих центров тестирования на COVID

Длинные очереди выросли у центров тестирования на COVID в Афинах. Уже больше недели в стране каждый..

[София Манцари, жительница Афин]:

«Почти у всех одноклассников моей дочери были контакты с больными. Нам нужно сделать тесты, потому что все вокруг имели контакты». [Теодорос Кристодулу, житель Афин]:

«Я здесь, поскольку контактировал с заболевшим на работе. Конечно, мы проявляем осторожность и следуем всем рекомендациям, но я хочу знать наверняка, потому что беспокоюсь о людях вокруг».

Длинные очереди выросли у центров тестирования на COVID в Афинах. Уже больше недели в стране каждый день выявляют десятки тысяч новых заболевших. А в пятницу был антирекорд – более 40 тысяч. Такой всплеск приписывают штамму омикрон – более заразному, чем предыдущие, но при этом и менее летальному.

В разных частях Афин организовали пункты быстрого тестирования, чтобы снизить давление на больницы и медицинские центры.

[Попи Коломста, жительница Афин]:

«Мы пришли сделать тест на всякий случай, потому что сейчас такое творится… Хотим быть уверенными, ведь мы общаемся с бабушками и дедушками, а потом идём на работу, где встречаемся с коллегами, ребёнок ходит в школу. Просто хочу удостовериться».

На прошлой неделе в стране ввели новые ограничения. Так, в барах, ресторанах и ночных клубах запретили музыку. Заведения должны закрываться не позже полуночи и не могут впускать новых посетителей, если закончились сидячие места.

В целом в стране с населением в 11 миллионов человек за всё время пандемии выявили почти миллион 300 случаев инфицирования. Умерло около 21 тысячи человек.

Власти говорят, что с приходом омикрона заболеваемость выросла более чем в три раза. При этом штамму хватило приблизительно месяца, чтобы стать доминирующим.

Эксперты отмечают, что этот вариант реже вызывает тяжёлые формы заболевания и у большинства проходит бессимптомно.

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