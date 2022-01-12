В Сибири выбрали победителей фестиваля снежной скульптуры

Сибирские мотивы ожили в этих снежных творениях. Шаманы, духи, природа и исторические персонажи. Все герои связаны..

Сибирские мотивы ожили в этих снежных творениях. Шаманы, духи, природа и исторические персонажи. Все герои связаны с Сибирью и обычаями коренных народов. Скульптуры создали на фестивале в Новосибирске. Жюри выбрало победителей.

На первом месте – скульптура «Танец шамана». Её сделала местная команда.

[Станислав Вишняков, скульптор]:

«Когда огласили тему «Сибирь» этого фестиваля, я подумал, что в Сибири много коренных народов, а у них традиции – шаманизм. Поэтому решил сделать северного человека. Не конкретно какая-то народность северная, а просто общий, собирательный образ».

Серебро досталось композиции под названием «Между временем и пространством». Её авторы – скульпторы из Павлодара. Третье место присудили мастерам из Тывы. Их творение называется «Из поколения в поколение».

[Иван Фаткин, судья]:

«Высокий уровень у всех участников. Много почти равнозначных работ. И если с призом мэра вопросов, разногласий у нас не было в жюри, то со вторым и третьим местом у нас очень сложный был выбор».

Четвёртую награду – приз мэра – увезёт с собой команда из Хабаровска. Она создала снежную композицию «Духи Сибири». Мастера говорят, что работать было сложно. В этом году в Сибири нет сильных морозов, поэтому снег пористый, и мелкие детали даются труднее.

[Екатерина Фёдорова, скульптор]:

«Мы очень много времени уделяли на деталировку. Обычно мы побыстрее её делаем. Поэтому в этот раз мы заканчивали скульптуру в пять утра, сегодня ночью. Мы почти не спали, и есть, конечно, недоспавший вид».

Скульпторов, по обычаю, приходят поддержать местные жители.

[Татьяна Трубникова, жительница Новосибирска]:

«Все фигуры разнообразные. Нельзя сказать: вот именно эта лучше. Потому что каждая несёт свою информацию и художественный замысел. Ну настолько впечатляет». [Владимир Гусев, житель Новосибирска]:

«Удивляюсь всегда тому, что география участников очень велика и разнообразные фигуры. И вот сейчас смотрю, опять восхищаюсь тем, что такое происходит, как можно такое делать».

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проходит с 2000 года. В этот раз в нём участвовали 27 команд со всей России, а также – новосибирские школьники.

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