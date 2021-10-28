Как в Гамбии проводят древний обряд посвящения мальчиков

Древнее таинство под покровом ночи. В гамбийском городе Бакау представители народности мандинка проводят традиционный обряд посвящения..

Древнее таинство под покровом ночи. В гамбийском городе Бакау представители народности мандинка проводят традиционный обряд посвящения мальчиков. Ритуал называется канкуранг.

[Мамаду Джаллоу, руководитель церемонии]:

«Взрослые поют красивые песни. Они учат мальчиков петь, правильно общаться с людьми, уважать людей. Здесь их воспитывают».

Празднество длится месяц, в основном, по ночам. Каждое воскресенье устраивают уличное шествие. Первым бежит главный персонаж этого действа – Канкуранг. Он наряжен в костюм, символизирующий листья и кору красного дерева. Канкуранга сопровождают помощники. Их общая задача – поддерживать порядок и справедливость в обществе и отпугивать злых духов.

[Мамаду Джаллоу, руководитель церемонии]:

«Зло боится (Канкуранга). Поэтому если мы нарядим кого-нибудь в Канкуранга, то духи, возможно, подумают, что он настоящий, и испугаются».

В последнюю ночь ритуала звучат барабаны, все веселятся. Мальчиков, проходящих обряд посвящения, одаривают деньгами. Потом они должны исполнить ритуальный танец перед участниками церемонии.

В 2005 году ритуал народности мандинка вошёл в список культурного наследия ЮНЕСКО.

[Мамаду Джаллоу, руководитель церемонии]:

«Я руковожу такими церемониями, чтобы сохранить традиции. Это наша культура. И я всегда буду прилагать усилия, чтобы она не ушла в забытьё».

Ритуал посвящения проводят в Гамбии и Сенегале – регионах, где живут мандинка.

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