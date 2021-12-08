Музыкальная группа пигмеев хранит традиции своего народа

Уникальный ритм барабанов, своеобразные динамичные движения и незамысловатые песни. Сотни, если не тысячи лет так танцуют..
Дата загрузки: 2021-12-08
Уникальный ритм барабанов, своеобразные динамичные движения и незамысловатые песни. Сотни, если не тысячи лет так танцуют и поют африканские пигмеи из племени ака. Этот творческий коллектив из Конго старается сохранить музыкальные традиции своего народа.
[Анжелика Манонго, певица и танцовщица]:
«Я танцую с детства. Научилась этому у мамы. Наши матери передают нам традиции пения и танцев, и мы идём по их стопам».
Песни бывают радостными и грустными. Они – об охоте, о лесных духах, жизненных радостях и невзгодах.
Музыкальная группа называется «Ндима», что означает «Лес». Её в 2003 году основал этнолог Сорел Окананго Эта. У коллектива уже есть давние поклонники.
[Лемон Буэль, поклонник группы «Ндима»]:
«Я слушаю их с восьми лет. Благодаря им я узнал о жанре музыки под названием йодль».
Музыканты выступают и за границей.
[Анжелика Манонго, певица и танцовщица]:
«В своих песнях мы рассказываем обо всём, что происходит в нашей жизни. А за границей учим белых петь и танцевать, как мы».
Конголезский этнолог изучает жизнь и культуру племени ака уже четверть века. Даже открыл музей в Браззавиле.
[Сорел Окананго Эта, этнолог]:
«Речь идёт о сохранении культуры ака. Она очень богатая, но, к сожалению, постепенно исчезает».
По мнению учёного, знания о культуре разных народов помогают преодолеть предрассудки и недопонимания в обществе. Вход в музей бесплатный.
[гость музея]:
«Я узнал, что ака используют специальные корзины – пендьи. Они выкладывают их изнутри листьями и приносят воду своим детям».
Ака – это охотники-собиратели. Представители этого народа живут на юго-западе Центральноафриканской Республики и на севере Республики Конго.
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