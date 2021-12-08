Музыкальная группа пигмеев хранит традиции своего народа

Уникальный ритм барабанов, своеобразные динамичные движения и незамысловатые песни. Сотни, если не тысячи лет так танцуют..

Уникальный ритм барабанов, своеобразные динамичные движения и незамысловатые песни. Сотни, если не тысячи лет так танцуют и поют африканские пигмеи из племени ака. Этот творческий коллектив из Конго старается сохранить музыкальные традиции своего народа.

[Анжелика Манонго, певица и танцовщица]:

«Я танцую с детства. Научилась этому у мамы. Наши матери передают нам традиции пения и танцев, и мы идём по их стопам».

Песни бывают радостными и грустными. Они – об охоте, о лесных духах, жизненных радостях и невзгодах.

Музыкальная группа называется «Ндима», что означает «Лес». Её в 2003 году основал этнолог Сорел Окананго Эта. У коллектива уже есть давние поклонники.

[Лемон Буэль, поклонник группы «Ндима»]:

«Я слушаю их с восьми лет. Благодаря им я узнал о жанре музыки под названием йодль».

Музыканты выступают и за границей.

[Анжелика Манонго, певица и танцовщица]:

«В своих песнях мы рассказываем обо всём, что происходит в нашей жизни. А за границей учим белых петь и танцевать, как мы».

Конголезский этнолог изучает жизнь и культуру племени ака уже четверть века. Даже открыл музей в Браззавиле.

[Сорел Окананго Эта, этнолог]:

«Речь идёт о сохранении культуры ака. Она очень богатая, но, к сожалению, постепенно исчезает».

По мнению учёного, знания о культуре разных народов помогают преодолеть предрассудки и недопонимания в обществе. Вход в музей бесплатный.

[гость музея]:

«Я узнал, что ака используют специальные корзины – пендьи. Они выкладывают их изнутри листьями и приносят воду своим детям».

Ака – это охотники-собиратели. Представители этого народа живут на юго-западе Центральноафриканской Республики и на севере Республики Конго.

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