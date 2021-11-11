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Зубы мегалодона и скелеты древних животных выставили в чилийской пустыне

Зубы мегалодона и скелеты древних животных выставили в чилийской пустыне

Примерно вот так раскрывала пасть вымершая акула мегалодон. Её зубы стали частью экспонатов в музее под..

Дата загрузки: 2021-11-11

Примерно вот так раскрывала пасть вымершая акула мегалодон. Её зубы стали частью экспонатов в музее под открытым небом в пустыне Атакама в Чили. Миллионы лет назад здесь был океан. Окаменелости этого чудища нашли в песках недалеко от курорта Баия-Инглеса.

[Пабло Килодран, палеонтолог]:
«Больше всего зубов мегалодона нашли в Баия-Инглеса. Наверное, эти зубы и самые большие. Эти акулы вырастали до 16 метров в длину. Они, скорее всего, охотились на китов. Мегалодоны за раз откусывали сотни килограммов мяса от жертвы».

В числе экспонатов – скелет копьеносца, а также ископаемые останки вымершего тюленя. А это модель пелагорниса – доисторической морской птицы.

Выставка размещена на территории археологического комплекса. Так называемое кладбище окаменелостей начали исследовать в первой половине XIX века. Потом интерес к нему угас.

В прошлом столетии здесь активно добывали кости животных для производства удобрений. С 2000-го года палеонтологи снова ведут раскопки. В их распоряжении 2500 гектаров охраняемой территории.
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