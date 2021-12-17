500-летнюю статую ацтекского божества представили в Мехико

Вот так выглядело божество игр, красоты и танцев в представлении ацтеков. Статую бога Шочипилли вырезали из..

Вот так выглядело божество игр, красоты и танцев в представлении ацтеков. Статую бога Шочипилли вырезали из камня 500 лет назад. Потом сотни лет она пролежала в земле. Её обнаружили при раскопках в 2019 году.

Теперь каменную фигуру выставили в музее Темпло Майор в Мехико.

[Патрисия Ледесма, директор музея]:

«Её нашли в одном из четырёх районов древнего Теночтитлана, где много религиозных символов. Шочипилли вероятно пережил много приключений, прежде чем его нашли археологи. В итоге он добрался до нас, чтобы мы им восхищались».

Высота статуи – 36 сантиметров. Головной убор напоминает корону или диадему. У каменного божества приоткрыт рот, и видны семь зубов. Вокруг рта волнистые линии. Они символизируют цветок.

Имя Шочипилли переводится как «принц цветов». В честь божества ацтеки проводили праздник прощания с цветами.

В начале XIX века была найдена другая статуэтка Шочипилли. Она хранится в Национальном антропологическом музее в Мехико.

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