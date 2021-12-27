Сюжеты о Древнем Китае: традиции Поднебесной на выставке в Москве

[Юлия Карпова, экскурсовод]:

«Просветлённые, или по-другому – небожители, спускаются в наш мир, бушующий океан страстей. В те времена, когда состояние отклонилось от нравственности и морали, которая была изначально, эти просветлённые как раз призваны помочь вернуться к первоистоку, к традициям нашего общества».

Сюжетом из легенды Древнего Китая открывается художественная выставка на ВДНХ в Москве. Два десятка работ раскрывают зрителям страну мудрости и утончённых традиций.

Наряды дам – костюмы династии Тан. VII-X век, время расцвета китайской культуры. Списаны со старинных фресок.

На этой картине всё внимание к деталям. Иероглифы, как тайный шифр, хранят скрытое послание. На вазе выгравированы три слова. Чжэнь – истина, шань – доброта, жэнь – терпение.

[Юлия Карпова, экскурсовод]:

«Человек – как сосуд. Чем ты себя наполнишь, тем ты и будешь. Примечателен иероглиф «терпение». Сверху иероглиф нож, а снизу сердце. Китайцы понимают, как ты терпишь даже тогда, когда тебя ножом по сердцу ранят. Мы терпим, когда страдаем. В данном случае, когда ты понимаешь суть происходящего, ты относишься уже по-другому. И в этом твоё терпение. Это высокое понимание, что с тобой происходит в этой жизни».

В самом Китае традиции попали под удар в 60-х годах прошлого века. В годы Культурной революции коммунизм избавлялся от истоков древнего наследия. Громили храмы, сжигали рукописи, уничтожали предметы традиционного искусства.

Авторы картин – выходцы из Китая. По примеру старых мастеров решили вернуться к классике. Вдохновение нашли в популярном в 90-х цигун Фалунь Дафа. С древних времён в Поднебесной нравственность была основополагающей во всех сферах жизни. Считалось, такое искусство очищает разум и возвышает дух.

[Юлия Карпова, экскурсовод]:

«Предновогоднее время – это время ожидания чудес и новый этап жизни. Пройдя 2020-2021 год, многие стали задумываться о сложных вопросах. Можно научиться у авторов этих работ, у героев этих работ сохранять в себе доброту, свет, гармонию, укрепить свой дух и пойти с ним в Новый год».

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