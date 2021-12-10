Санта-Клаус пересел с оленей на вертолёт, чтобы добраться до Гватемалы. Здесь, в Сьюдад-де-Миксико, его с нетерпением..

Санта-Клаус поздравил детей в Гватемале и поплавал с акулой на Мальте

Санта-Клаус пересел с оленей на вертолёт, чтобы добраться до Гватемалы. Здесь, в Сьюдад-де-Миксико, его с нетерпением ждут дети, которые лечатся от рака.

Эти маленькие пациенты – из отдалённых деревень. Многие впервые видят и вертолёт, и Санту. Добрый дедушка поздравил их с Рождеством и подарил подарки.

[Уолтер Серен, организатор мероприятия]:

«(Мы хотим), чтобы дети были счастливы, и у них осталась память о Санте, спускающемся с неба. На этот раз он прилетел на вертолёте. Мы хотим подбодрить детей».

А это Мальта. Здесь у Санты другая задача – покормить акулу и других рыб в большом аквариуме. Пришлось надеть гидрокостюм и научиться нырять с аквалангом. Компанию Санте составил эльф.

В американском штате Мэн собрались сразу 230 Санта-Клаусов. Правда, среди них затесался и Гринч. Все вместе они покатались на лыжах и сноубордах. Такое мероприятие здесь проходит уже 21 год.

[участница мероприятия]:

«Я участвую в этом мероприятии в 17-й раз. Это лучшее начало праздничного сезона».

Мероприятие благотворительное. В этом году оно собрало четыре с половиной тысячи долларов. Деньги пойдут на то, чтобы осведомлять молодёжь о преимуществах отдыха на свежем воздухе.

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