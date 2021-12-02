Жертва Везувия: последние минуты жителя древнего Геркуланума

Он погиб, пытаясь убежать от стремительного пирокластического потока. Скелет этого человека нашли при раскопках древнего города..
Дата загрузки: 2021-12-02
Голова человека осталась повёрнутой в сторону Геркуланума. Возможно, он оглянулся на вулкан, и в следующее мгновение на него хлынула раскалённая лава.
[Франческо Сирано, директор археологического парка Геркуланум]:
«Эта находка особенно интересна. Из всех, кто бежал от извержения, этот человек оказался в самой дальней точке морского побережья древнего города».
Учёные предполагают, что останки принадлежат мужчине лет 45. Он не остался вместе с другими жителями, которые спрятались в кладовых под храмом Венеры и ждали помощи. Мужчина решил спасаться сам.
[Франческо Сирано, директор археологического парка Геркуланум]:
«Мы считаем, что этот человек, возможно, пытался добраться до лодки или просто отчаянно убегал. В те времена на этом месте было море, поэтому мужчина уже стоял в воде, и в эту минуту его нагнал пирокластический поток».
В руках у беглеца было кое-что интересное.
[Доменико Камардо, археолог]:
«Самое важное в этом открытии – это развернувшаяся перед нами драматическая картина. Мужчина, вероятно, забрал из дома ценные предметы, которые хранились в деревянной коробке. С помощью эндоскопа мы увидели внутри бронзовое кольцо и, вероятно, несколько монет».
После извержения Геркуланум оказался похоронен под слоем вулканических пород и пепла. Скелет мужчины отсекут вместе со слоем породы и доставят в лабораторию. Там останки осторожно извлекут и тщательно изучат.
На месте древнего пляжа также нашли фрагменты крыш, мебели и других предметов, а также стволы и ветки деревьев. Кроме того, археологи обнаружили доску длиной десять с половиной метров. Это самая длинная найденная доска времён древнеримской эпохи.
Главная цель раскопок – соединить побережье с виллой Папирусов, чтобы туристы могли прогуляться от города до древнего пляжа, как это делали жители Геркуланума.
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