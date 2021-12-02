Жертва Везувия: последние минуты жителя древнего Геркуланума

Он погиб, пытаясь убежать от стремительного пирокластического потока. Скелет этого человека нашли при раскопках древнего города..

Он погиб, пытаясь убежать от стремительного пирокластического потока. Скелет этого человека нашли при раскопках древнего города Геркуланум в Италии. Геркуланум, как и Помпеи, не пережил извержения Везувия. Оно было в 79 году нашей эры.

Голова человека осталась повёрнутой в сторону Геркуланума. Возможно, он оглянулся на вулкан, и в следующее мгновение на него хлынула раскалённая лава.

[Франческо Сирано, директор археологического парка Геркуланум]:

«Эта находка особенно интересна. Из всех, кто бежал от извержения, этот человек оказался в самой дальней точке морского побережья древнего города».

Учёные предполагают, что останки принадлежат мужчине лет 45. Он не остался вместе с другими жителями, которые спрятались в кладовых под храмом Венеры и ждали помощи. Мужчина решил спасаться сам.

[Франческо Сирано, директор археологического парка Геркуланум]:

«Мы считаем, что этот человек, возможно, пытался добраться до лодки или просто отчаянно убегал. В те времена на этом месте было море, поэтому мужчина уже стоял в воде, и в эту минуту его нагнал пирокластический поток».

В руках у беглеца было кое-что интересное.

[Доменико Камардо, археолог]:

«Самое важное в этом открытии – это развернувшаяся перед нами драматическая картина. Мужчина, вероятно, забрал из дома ценные предметы, которые хранились в деревянной коробке. С помощью эндоскопа мы увидели внутри бронзовое кольцо и, вероятно, несколько монет».

После извержения Геркуланум оказался похоронен под слоем вулканических пород и пепла. Скелет мужчины отсекут вместе со слоем породы и доставят в лабораторию. Там останки осторожно извлекут и тщательно изучат.

На месте древнего пляжа также нашли фрагменты крыш, мебели и других предметов, а также стволы и ветки деревьев. Кроме того, археологи обнаружили доску длиной десять с половиной метров. Это самая длинная найденная доска времён древнеримской эпохи.

Главная цель раскопок – соединить побережье с виллой Папирусов, чтобы туристы могли прогуляться от города до древнего пляжа, как это делали жители Геркуланума.

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