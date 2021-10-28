Шериф: в пистолете Болдуина были боевые патроны

Актёр Алек Болдуин на съёмках фильма «Ржавчина» выстрелил из старинного пистолета Colt 45-го калибра, и, как..

Актёр Алек Болдуин на съёмках фильма «Ржавчина» выстрелил из старинного пистолета Colt 45-го калибра, и, как сообщил местный шериф, патрон в револьвере был боевым.

Болдуин об этом не знал. По сценарию, он должен был стрелять в сторону камеры. В итоге пуля попала сначала в оператора Галину Хатчинс, убив её, а потом ранила стоявшего за ней режиссёра Джоэля Соузу.

[Адан Мендоса, шериф округа Санта-Фе]:

«Свинцовую пулю извлекли из плеча господина Соузы. Её обнаружили в больнице, где он находился на лечении, и передали в офис шерифа в качестве доказательства. Мы рассматриваем гильзу и извлечённую пулю как боевой патрон, которым выстрелил из револьвера мистер Болдуин».

Обвинений по делу пока никому не предъявили. Полиция опрашивает всех, кто был связан с оружием, включая самого Болдуина, а также помощника режиссера Дэвида Холлса и оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид.

Кроме того, исследуют все патроны, которые были найдены на месте съёмок.

[Адан Мендоса, шериф округа Санта-Фе]:

«В общей сложности патронов 500. Это смесь холостых, фальш-патронов и, как мы подозреваем, боевых. Что касается найденной пули, мы знаем, что она свинцовая. Но она ещё должна пройти баллистический анализ в лаборатории ФБР. Нужно определить её вес и подтвердить, что она была выпущена именно из того револьвера».

63-летний Болдуин выступает сопродюсером фильма «Ржавчина», а также исполняет в нём одну из главных ролей. Он играет преступника, а точнее – дедушку 13-летнего мальчика, которого осудили за случайное убийство.

Съёмки вели на ранчо Бонанса-Крик в округе Санта-Фе. В настоящее время все работы приостановили.

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