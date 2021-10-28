Огромный питон приполз к деревне в Индии
Неожиданного гостя увидели жители индийской деревни в штате Одиша. К рисовому полю приполз огромный питон. На..
Дата загрузки: 2021-10-28
[Дилип Кумар Барик, сотрудник департамента лесного хозяйства]:
«Лесничие из деревни Бангрипоси спасли питона на рисовом поле близ деревни Хантапада. Его выпустили рядом с лесом. Питон совершенно здоров».
Питоны входят в число крупнейших змей в мире. Могут вырастать до десяти метров в длину. Эти змеи не ядовиты, но всё же опасны для человека. Известны случаи нападения питонов на людей.
Эти рептилии в основном питаются млекопитающими. Жертву заглатывают целиком и переваривают. При этом до полутора лет могут обходиться без пищи.
Питонов часто содержат в зоопарках и даже дома. В неволе они доживают до 30-40 лет.
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