Огромный питон приполз к деревне в Индии

Неожиданного гостя увидели жители индийской деревни в штате Одиша. К рисовому полю приполз огромный питон. На..

[Дилип Кумар Барик, сотрудник департамента лесного хозяйства]:

«Лесничие из деревни Бангрипоси спасли питона на рисовом поле близ деревни Хантапада. Его выпустили рядом с лесом. Питон совершенно здоров».

Неожиданного гостя увидели жители индийской деревни в штате Одиша. К рисовому полю приполз огромный питон. На подмогу вызвали лесничих. Поймать рептилию и поместить её в сумку было непросто.

Питоны входят в число крупнейших змей в мире. Могут вырастать до десяти метров в длину. Эти змеи не ядовиты, но всё же опасны для человека. Известны случаи нападения питонов на людей.

Эти рептилии в основном питаются млекопитающими. Жертву заглатывают целиком и переваривают. При этом до полутора лет могут обходиться без пищи.

Питонов часто содержат в зоопарках и даже дома. В неволе они доживают до 30-40 лет.

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