«Это счастье»: Венесуэла открывает границу с Колумбией

Международный мост Симона Боливара открывается впервые за три года. Он соединяет территории Колумбии и Венесуэлы. В..

Международный мост Симона Боливара открывается впервые за три года. Он соединяет территории Колумбии и Венесуэлы. В последние годы из-за политической напряжённости граница между странами была закрыта. Но теперь Венесуэла постепенно открывает свои КПП.

Этот переход будет работать каждый день с шести до восьми утра.

[Элкин Паредес, житель приграничного колумбийского города]:

«Раньше мы переходили по зарослям, небольшим тропинкам. Но сейчас мы счастливы, поскольку можем перейти по мосту. Это счастье».

Переходить туда и обратно можно будет без ограничений. Необходимо предъявить лишь идентификационный документ и сертификат о вакцинации от COVID-19.

И хотя Колумбия объявила, что с 4 октября открывается межграничный поток товаров, до недавнего времени пропускали только студентов и людей с медицинскими показаниями.

[Уго Эрнандес, житель Венесуэлы]:

«Мы очень рады, что мост снова открыли. Это принесёт нам процветание, и это также принесёт процветание всем жителям Венесуэлы, страдающим от политических проблем и пандемии».

Венесуэла закрыла границу с Колумбией в феврале 2019 года. Это случилось после того, как венесуэльская оппозиция против воли президента Николаса Мадуро пыталась доставить в страну гуманитарную помощь через сухопутную границу с Колумбией.

Между тем, Колумбия закрыла границы с соседними странами в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса.

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