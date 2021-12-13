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Женщина купила карликовую свинью, а она уже весит 250 кг

Женщина купила карликовую свинью, а она уже весит 250 кг

До каких размеров может вырасти карликовая свинья? Как показал опыт бразильской любительницы животных – до четверти..

Дата загрузки: 2021-12-14

Женщина купила карликовую свинью, а она уже весит 250 кг

До каких размеров может вырасти карликовая свинья? Как показал опыт бразильской любительницы животных – до четверти тонны. Недавно Розанжела купила на рынке поросёнка, по словам продавца, – декоративного.

Свинья росла не по дням, а по часам и превратилась в огромное животное.

[Розанжела дос Сантус Лара, владелица свиньи]:
«Я купала её, заботилась о ней, разрешала ей спать на диване, в спальне. И Лилика привыкла жить в доме. Куда бы я ни пошла, она идёт следом».

За день Лилика съедает пять килограммов фруктов и овощей. Не брезгует и кормом для собак. В семье работает только Розанжела, и на свинью уходит большая часть скромного заработка.

[Розанжела дос Сантус Лара, владелица свиньи]:
«Люди иногда не понимают меня, называют сумасшедшей. Но она приносит мне радость. Не думаю, что это безумие. Просто я люблю животных».

Люди советуют сдать питомицу на мясо, но Розанжела и слышать не хочет. Недавно ей предлагали за Лилику 3500 долларов. Но женщина твёрдо ответила, что друзей не продаёт.
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