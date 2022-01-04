Бой «Сноумикрон»: жители Вашингтона вышли на сражение снежками

Ожесточённый бой в самом сердце Вашингтона. Но здесь не выясняют отношения, а скорее избавляются от накопленного..

Ожесточённый бой в самом сердце Вашингтона. Но здесь не выясняют отношения, а скорее избавляются от накопленного за год груза ежедневных проблем.

Это уже стало традицией. Как только выпадает много снега, группа энтузиастов в Фейсбуке объявляет время ближайшего снежного поединка.

В этот раз бой назвали «Сноумикрон». Соединили два слова: «сноу», то есть «снег», и «омикрон» – новый вариант коронавируса.

[Мэтт Пеллерито, участник снежных боёв]:

«Да, мы раньше в таком не участвовали, но я слышал по радио. Мы живём в 20-ми минутах, в Александрии. Я сказал сыну: «Поехали, давай попробуем». Раньше замечал, что каждый раз, когда снега много, они это делают».

Врач Ванесса тоже решила поучаствовать. Говорит, что готова оказать помощь любому пострадавшему, но лучше сразу звонить спасателям.

[Ванесса Старкс, участница снежных боёв]:

«Приходя сюда, нужно самим оценивать все риски. Если что, звоните 911, у меня с собой нет оборудования».

Для кого-то этот бой стал прекрасным способом взбодриться после новогодних празднований.

[Мелисса Риндфлейш, участница снежных боёв]:

«Снега выпало нормально, Бейли написала мне: «Что делаешь? Пойдём на снежный бой». Я надела то, что приблизительно могло бы подойти, и пришла».

Снежная буря, первая в этом сезоне, в понедельник накрыла большую часть восточного побережья США. В итоге закрылись многие государственные учреждения и школы, отменили десятки авиарейсов. Также тысячи людей остались без света.

Кое-где намело сугробы до 25 сантиметров. А скорость ветра достигала 65 километров в час. Предупреждения о сложных погодных условиях выпустили для ряда регионов с севера до юга.

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