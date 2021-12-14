Сотни байдарок в огнях проплыли по каналам Копенгагена

Сотни разноцветных огней и рождественские украшения. По каналам Копенгагена проплывает красочная процессия из семи сотен байдарок...

Сотни разноцветных огней и рождественские украшения. По каналам Копенгагена проплывает красочная процессия из семи сотен байдарок. Так здесь отмечают День святой Люсии.

[Густаво Кордес, организатор парада]:

«Святая Люсия несёт свет людям во тьме. А сейчас у нас непростой период, когда у людей много трудностей и есть несогласие с разными ситуациями. К этому прибавляется сумрачное зимнее время».

Лодочная процессия должна сделать четыре остановки. Во время каждой участники парада поют песню, посвящённую святой. На берегу собираются зрители.

[Густаво Кордес, организатор парада]:

«Это здорово, людям очень нравится. Приятно это видеть, а также чувствовать, что Святая Люсия приносит людям мир и всех объединяет».

Святая Люсия – христианская мученица. Есть также легенда про девушку Люсию, которая освещала путь рыбакам, когда злые духи погасили маяк.

День святой Люсии также празднуют в Швеции, Финляндии, Норвегии и на Сицилии.

Короткая ссылка на эту страницу: