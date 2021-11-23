Погибших в трагедии на параде в Висконсине уже пятеро

Джейден как раз снимал видео, когда внедорожник врезался в рождественский парад в городе Уокеша в штате..

[Джейден Сингсайм, очевидец]:

«Всё произошло так неожиданно и так быстро. Машина приехала из ниоткуда, и внезапно ты слышишь звук, как она ударяется об людей. Это был страшный звук, выглядело это тоже ужасно».

Джейден как раз снимал видео, когда внедорожник врезался в рождественский парад в городе Уокеша в штате Висконсин.

Его мать пыталась помочь пострадавшим.

[Джоди Сингсайм, очевидица]:

«Я медсестра. Свекровь сказала мне идти помогать людям. Я пошла. Первый мужчина лежал на земле. Он был в сознании. Мы пошли через дорогу, увидели маленького мальчика. Дорога под ним была красной. Я нащупала его пульс на шее, он был, но глаза были едва открыты, а его милое невинное личико было красным. Он был без сознания».

Число погибших при наезде выросло до пяти. Более 40 человек пострадали. Мать и сын говорят, что после инцидента злоумышленник скрылся.

[Джейден Сингсайм, очевидец]:

«Он не остановился. Он проехал все шесть кварталов парада. Думаю, его целью было чистое зло». [Джоди Сингсайм, очевидица]:

«У меня просто не укладывается в голове… На параде были одни дети. Это всё были дети».

Как сообщает полиция, автомобиль обнаружили в Милуоки по адресу 39-летнего Дэррела Брукса. Самого мужчину также задержали. Это темнокожий рэпер под ником MathBoi Fly.

Раньше он уже имел проблемы с законом и привлекался за домашнее насилие, хулиганство и вымогательство. Накануне парада его выпустили под залог.

Брукс принадлежит к так называемому движению чёрного расизма и состоит в группе Black Lives Matter.

Как предполагается, наезд он совершил в качестве мести за оправдательный приговор 18-летнему Кайлу Риттенхаусу. Молодой человек в прошлом году застрелил двух мародёров в качестве самообороны.

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