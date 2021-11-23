Погибших в трагедии на параде в Висконсине уже пятеро
Джейден как раз снимал видео, когда внедорожник врезался в рождественский парад в городе Уокеша в штате..
Дата загрузки: 2021-11-23
[Джейден Сингсайм, очевидец]:
«Всё произошло так неожиданно и так быстро. Машина приехала из ниоткуда, и внезапно ты слышишь звук, как она ударяется об людей. Это был страшный звук, выглядело это тоже ужасно».
Его мать пыталась помочь пострадавшим.
[Джоди Сингсайм, очевидица]:
«Я медсестра. Свекровь сказала мне идти помогать людям. Я пошла. Первый мужчина лежал на земле. Он был в сознании. Мы пошли через дорогу, увидели маленького мальчика. Дорога под ним была красной. Я нащупала его пульс на шее, он был, но глаза были едва открыты, а его милое невинное личико было красным. Он был без сознания».
Число погибших при наезде выросло до пяти. Более 40 человек пострадали. Мать и сын говорят, что после инцидента злоумышленник скрылся.
[Джейден Сингсайм, очевидец]:
«Он не остановился. Он проехал все шесть кварталов парада. Думаю, его целью было чистое зло».
[Джоди Сингсайм, очевидица]:
«У меня просто не укладывается в голове… На параде были одни дети. Это всё были дети».
Как сообщает полиция, автомобиль обнаружили в Милуоки по адресу 39-летнего Дэррела Брукса. Самого мужчину также задержали. Это темнокожий рэпер под ником MathBoi Fly.
Раньше он уже имел проблемы с законом и привлекался за домашнее насилие, хулиганство и вымогательство. Накануне парада его выпустили под залог.
Брукс принадлежит к так называемому движению чёрного расизма и состоит в группе Black Lives Matter.
Как предполагается, наезд он совершил в качестве мести за оправдательный приговор 18-летнему Кайлу Риттенхаусу. Молодой человек в прошлом году застрелил двух мародёров в качестве самообороны.
Короткая ссылка на эту страницу: