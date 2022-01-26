Второй полицейский, раненый во время стрельбы в Нью-Йорке, скончался в больнице. Это 27-летний Уилберт Мора. Ранее..

Второй полицейский скончался в Нью-Йорке после стрельбы в Гарлеме

Второй полицейский, раненый во время стрельбы в Нью-Йорке, скончался в больнице. Это 27-летний Уилберт Мора. Ранее также умер его напарник 22-летний Джейсон Ривера.

На прошлой неделе они, а также третий офицер, прибыли на вызов «911» в район Гарлем. Звонила женщина. Она заявила, что её атаковал один из её сыновей.

Когда полицейские прибыли на место, по ним в узком коридоре открыл огонь сын женщины, 47-летний Лашон Макнейл. В ответ третий полицейский его застрелил.

За последние несколько дней в Нью-Йорке пулевые ранения получили ещё двое полицейских. Один – при обыске квартиры на наличие наркотиков, другой – при задержании вооружённого подростка. В обоих случаях раны не смертельные.

Тем не менее, эти случаи – большой вызов для нового мэра города Эрика Адамса. Он сам бывший полицейский. Избирался на обещаниях разобраться с насилием, которое связано с оружием.

После случая в Гарлеме он сделал заявление.

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:

«Мы начнём отправлять больше офицеров на патрулирование ключевых районов города».

Как и во многих других городах США, в Нью-Йорке за последние два года возросло число преступлений, связанных со стрельбой. Эксперты считают, что частично это вызвано социальными потрясениями, которые принесла пандемия. Также сказывается то, что полицейских просто стало меньше.

Адамс по-прежнему называет Нью-Йорк самым безопасным крупным городом США. Со стрельбой обещает разобраться за несколько недель. В том числе – установить «умные» камеры на подъездах к городу, которые с помощью функции распознавания лиц будут выявлять тех, кто владеет оружием незаконно.

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