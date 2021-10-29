В России ритуальные службы не справляются из-за роста смертей от COVID

В московском метро по-прежнему многолюдно, хотя с четверга в столице начались нерабочие дни. Правительство России объявило..

В московском метро по-прежнему многолюдно, хотя с четверга в столице начались нерабочие дни. Правительство России объявило о ковидных выходных с 30 октября по 7 ноября. Но в некоторых регионах они начались раньше. Это самые строгие карантинные меры с июня прошлого года.

В городах закрывают магазины с товарами непервостепенной важности либо вводят QR-коды для их посещения. Выходить на улицу людям в этот раз не запретили.

Власти сообщают, что ситуация с COVID ухудшается. По данным на 28 октября, выявлено 40 096 новых случаев заражения, умерли 1159 человек. Оба суточных показателя – самые высокие за всё время пандемии.

Глава профсоюзов работников ритуальных служб заявляет, что похороны превратились в проблему. Морги не справляются, мест на кладбищах не хватает, у ритуальных агентств тоже нет дополнительных ресурсов. И такая ситуация по всей стране.

[Антон Авдеев, глава профсоюзов работников ритуальных служб]:

«Мы не можем два гроба ставить в одну машину – вот в чём проблема. Понимаете? Мы не можем привлечь лишний персонал, потому что нет фондов оплаты труда за счёт средств населения».

Российские власти неоднократно заявляли, что страна не может справиться с эпидемией из-за низких темпов вакцинации.

В четверг газета «Коммерсант» сообщила о планах правительства перезапустить кампанию пропаганды вакцинации из-за неэффективности существующей. Издание сослалось на два неназванных источника, близких к администрации президента.

Пресс-секретарь главы государства опроверг эту информацию.

[Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента]:

«Это постоянная кампания, которая должна вестись и ведётся на постоянной основе, в разных сегментах – в традиционных медиа и в новых медиа. Никакого перезапуска нет и быть не может. Компания есть, и она будет продолжаться».

Дмитриий Песков также заявил, что темпы вакцинации уже ускорились.

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