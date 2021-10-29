Летающее такси будет курсировать между аэропортом и Римом
Это аэротакси должно перевернуть представления итальянцев о средствах передвижения. Модель VoloCity построил немецкий стартап Volocopter. Сейчас..
Дата загрузки: 2021-10-29
Уже через три года здесь может появиться служба летающих такси. Дрон будет доставлять пассажиров из аэропорта в центр столицы за 15 минут. Дорога на обычном такси без пробок занимает 45 минут.
Полёт в один конец обойдётся в 150 евро.
[Марко Транконе, директор компании Aeroporti di Roma]:
«150 евро – разумная цена. Она должна покрывать расходы на эту услугу. И это, безусловно, будет отличным соотношением цены и качества».
Volocopter рассчитан на двух пассажиров. Есть место для багажа. Разработчики говорят, что дрон нешумный. В четыре раза тише вертолёта.
Производитель планирует в ближайшие два-три года получить лицензию Европейского агентства по авиационной безопасности. После этого начнутся продажи.
Службу аэротакси хотят запустить в Риме, Венеции, Болонье, а также на Французской Ривьере. Итальянские и французские аэропорты будут совместно создавать необходимую инфраструктуру. Кроме того, летающие такси появятся в Париже. Они будут перевозить гостей во время Олимпиады-2024.
[Кристиан Бауэр, сотрудник компании Volocopter]:
«Мы европейская компания, и замечательно, что столько городов в Европе теперь имеют право запускать службу воздушных такси. У нас также есть партнёры в Сингапуре и других азиатских городах. Но мы очень рады, что такие перевозчики появятся в Париже и Риме».
Volocopter работает на 18 двигателях, которые питаются от девяти электрических батарей. Дальность полёта – 35 километров, скорость – 110 километров в час.
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