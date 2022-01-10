Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. И теперь многие задумываются, как восстановиться и прийти в..

Криотерапия и капельница светом: как дорого восстановиться после праздников

Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. И теперь многие задумываются, как восстановиться и прийти в форму. Вариантов много. Врачи говорят, что самый экономный – это следить за диетой и заниматься физическими упражнениями.

А если финансы позволяют что-то более экстравагантное, то выбор просто огромен. Например, в этом салоне красоты в Лондоне вам предложат криотерапию и насыщение кислородом под давлением. И всё это в сочетании с тренировками.

В этой криокамере температура опускается до минус 110 градусов по Цельсию. Персонал салона показывает, как всё работает. Сначала 30 секунд в буферной зоне, где всего минус 60. Затем на три минуты при минус 110.

[Джон Аттард, управляющий Body Lab]:

«В двух словах, это помогает восстановиться, сокращая воспаления, а также улучшает кровообращение».

Также процедура усиливает выработку коллагена и способствует потере жира и повышению метаболизма.

Ещё одна процедура – кислородная камера с повышенным давлением.

[Джон Аттард, управляющий Body Lab]:

«Давление внутри – 1,3 бара. Это как в трёх метрах ниже уровня моря. Содержание кислорода повышенное, и организм поглощает его лучше за счёт высокого давления».

Правда, стоят такие очень быстрые процедуры совсем недёшево. Годовой абонемент обойдётся в шесть тысяч долларов и выше.

В знаменитом отеле Ritz в Лондоне тоже предлагают роскошное восстановление. Здесь собрали разные технологии: из спорта, медицины и даже опыта НАСА.

Одна из процедур подразумевает капельницу разным светом: красным, зелёным, синим, жёлтым и ультрафиолетовым. От каждого свой эффект. Но в целом считается, что его поглощают кровяные тельца, и это улучшает обогащение тела кислородом и даже избавляет от депрессии.

[Сара Джейн Макосленд, управляющая BelleCell]:

«У нас есть лечение с помощью внутривенного лазерного излучения. Возможно, вы слышали о витаминных капельницах. Принцип такой же, только в вену попадает цветной свет».

А ещё здесь есть вакуумная сауна.

[Сара Джейн Макосленд, управляющая BelleCell]:

«Нижняя часть тела оказывается в вакууме. Это стимулирует лимфодренаж и детоксикацию. Также вы крутите педали, что позволяет сжигать жир. А светодиоды стимулируют выработку коллагена в ногах».

Здесь годовой абонемент обойдётся от 5 до 40 тысяч долларов.

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