То, что должно было стать приятным отдыхом в выходные, обернулось смертоносной трагедией. Сотни туристов попали в..

Смерть в сугробе: более 20 туристов погибли в Пакистане

То, что должно было стать приятным отдыхом в выходные, обернулось смертоносной трагедией. Сотни туристов попали в снежную ловушку на севере Пакистана.

Люди устремились любоваться снегом на популярный горный курорт Мурри. Как сообщают местные СМИ, туда въехало более сотни тысяч автомобилей.

Но многие добраться до городка так и не смогли. Из-за снегопада и поваленных деревьев в горах образовалась огромная пробка. Застряло около тысячи машин.

Сообщается более чем о 20 погибших. Все они находились в пяти автомобилях. Несколько человек замёрзли, но большинство, по всей видимости, задохнулись выхлопными газами. По словам полиции, среди погибших – две семьи по пять и восемь человек. Во второй семье погибли родители и шестеро детей.

Мурри находится примерно в 60 километрах от Исламабада, расположен на высоте 2300 метров над уровнем моря. Власти объявили курорт зоной стихийного бедствия.

К спасательным операциям привлекли военных.

Людей размещают в зданиях школ и госучреждений.

[Шейх Рашид Ахмад, премьер-министр Пакистана]:

«Местные жители везут одеяла и продукты питания. Сейчас в сторону Мурри мы пускаем только машины с одеялами и едой. Все дороги туда перекрыты».

Снегопад начался ещё во вторник на прошлой неделе и потом продолжался периодически. Сначала ничего не предвещало беды – было просто красиво. В итоге в Мурри устремилось рекордное за последние 20 лет число туристов. Курорт был основан ещё в XIX веке как санаторий для британских военных.

Власти Пакистана распорядились провести тщательное расследование, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

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