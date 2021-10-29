Facebook представил новое имя и логотип
Прощай, большой палец, поднятый вверх, и здравствуй, символ бесконечности. Соцсеть Facebook объявила свои новые название и..
Дата загрузки: 2021-10-29
[жительница Калифорнии]:
«Я впервые слышу о ребрендинге. Вообще-то я удалила свою страницу на Facebook около года назад из-за определённого посыла, который оттуда исходил».
Соцсеть планирует создать крупнейшую в мире метавселенную. Сам Марк Цукерберг говорит, что фокус будет именно на виртуальном мире, а не на одноимённой социальной платформе. Также он говорит, что старое название Facebook не отображает всего, что компания представляет и делает, не говоря уже о будущем.
Итак, новое имя Facebook – Meta.
[житель Калифорнии]:
«Уверен, что в компании будут работать те же люди, особенно на высших постах, так что это по-прежнему та же компания».
[житель Калифорнии]:
«Я редко использую Facebook. Другие мои родственники – да, а я почти туда не захожу. Я вообще не люблю много времени проводить в соцсетях. Правда, в этом году завёл страницу на Instagram».
Компания говорит, что корпоративную структуру менять не будет. При этом новое имя объединит различные приложения и технологии под одним новым брендом.
Термин «метавселенная» относится к идее единой виртуальной среды, к которой люди могут получить доступ через разные устройства.
При этом в последнее время Facebook критикуют за монополизм и пренебрежение безопасностью данных пользователей.
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