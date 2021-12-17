Пожар в психбольнице в Японии: 27 погибших

Трагедия в японской Осаке. В пятницу в центре города загорелась восьмиэтажка. Пожар случился на четвёртом этаже,..

Трагедия в японской Осаке. В пятницу в центре города загорелась восьмиэтажка.

Пожар случился на четвёртом этаже, где находится психиатрическая клиника. Сообщается о 27 погибших. Ещё один человек пострадал. Подробностей инцидента пока нет.

Коммерческое здание находится рядом с главным железнодорожным вокзалом Осаки. На других его этажах расположены салон красоты, магазин одежды и школа английского языка. В этом районе также находятся элитные бары и ночные клубы.

Как сообщается, пожар начался вскоре после открытия психиатрической клиники в 10 утра. На место прибыли 70 пожарных машин. Основное пламя потушили в течение получаса, однако многочисленных жертв избежзать не удалось. Людей с других этажей здания эвакуировали.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Правоохранители подозревают поджог, ведётся следствие.

Короткая ссылка на эту страницу: