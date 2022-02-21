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«Просто катастрофа»: в Аргентине не удаётся справиться с лесными пожарами

«Просто катастрофа»: в Аргентине не удаётся справиться с лесными пожарами

Удручающие кадры с северо-запада Аргентины. Здесь пожарные всеми силами пытаются взять под контроль огонь, который выжег..

Дата загрузки: 2022-02-22

«Просто катастрофа»: в Аргентине не удаётся справиться с лесными пожарами

Удручающие кадры с северо-запада Аргентины. Здесь пожарные всеми силами пытаются взять под контроль огонь, который выжег уже 800 тысяч гектаров территории. Им помогают местные жители.

[местный житель]:
«В провинции Корриентес из-за пожаров просто катастрофа. Погибло много животных. Мы также теряем работу. Что с нами будет, если завтра ничего не останется?»

Огнём охвачено почти 10% территории провинции. Здесь расположены одни из самых крупных водно-болотных угодий на планете.

Первые очаги возгорания появились ещё в январе. Положение усугубили погодные условия.

[местная жительница]:
«Вместе с засухой всё это длится уже полтора года – жара, отсутствие дождей и измученные почва и растения».

В провинции Корриентес находится много аргентинских плантаций чая мате. Пожары, как ожидается, нанесут многомиллионный удар по экономике страны.
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