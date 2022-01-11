Передвижной барбершоп помогает мужчинам излить душу

Передвижная цирюльня австралийца Сэма уже готова выдвигаться в путь. Но это не просто барбершоп. С каждым..

[Сэм Доудолл, владелец барбершопа]:

«Моя задача в том, чтобы показать людям, как помочь друг другу. Я не могу помочь всем сам».

Передвижная цирюльня австралийца Сэма уже готова выдвигаться в путь. Но это не просто барбершоп. С каждым новым клиентом мужчина говорит о психическом здоровье и насущных проблемах.

Цель Сэма – проехать по всей стране. Во время путешествия он будет направлять всех мужчин, которым нужна психологическая помощь, к соответствующим специалистам.

[Сэм Доудолл, владелец барбершопа]:

«Мы родились с идеей, что внутри нас есть своего рода два полюса: от счастья до злости. Я учу парней, как обнаруживать эти чувства, как с ними работать, как это переживать и отпускать».

Клиенты говорят, что именно этого им не хватало.

[Брент Броснан, клиент барбершопа]:

«Забота о психическом здоровье – это то, что нужно делать постоянно, до конца жизни. Так же, как мы постоянно стрижём волосы. Добиться идеального состояния невозможно, нужно снова и снова над этим работать».

Сэм приехал в Канберру год назад заботиться о своём больном отце. Здесь он ближе познакомился со своими сводными братьями. Они и помогли ему начать этот проект. Он растянулся на 10 месяцев.

[Аксель Скотт, сводный брат Сэма]:

«Если бы мы всё сделали за два месяца, то не смогли бы укрепить наши отношения. У каждого есть проблемы, но мы с ними работаем».

Братья говорят, что современным мужчинам катастрофически не хватает среды, где можно пообщаться и излить душу.

[Эли Скотт, сводный брат Сэма]:

«Я работаю в строительной сфере Канберры. И о многом поговорить сложно. Когда я прихожу постричься, мне здесь комфортно, и я могу поговорить. Для меня это очень важно».

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